США підтримують заяву Йованович щодо звільнення Холодницького

"Посол Йованович представляє в Україні президента Сполучених Штатів, і США підтримують її заяви. Я не бачу необхідності коментувати, що саме малося на увазі у заяві Посла – вона мала на увазі те, що сказала. Але як візитер з Вашингтону, я дещо розширю свою відповідь. Ми хочемо того ж, чого хоче український народ – так, як це було чітко висловлено під час Революції гідності", - сказав представник Держдепу.

Він нагадав, що український народ ще під час Революції Гідності заявив, хоче мати вибір, і зробити його на користь прозорості, звітності, і сучасного ефективного корпоративного управління в Україні.

"Дуже важливо, щоб інституції в Україні очолювались людьми, які віддані таким цінностям. Особливо інституції, створені для того, щоб запроваджувати і слідкувати за дотриманням цих правил. Але у кінцевому підсумку це вибір українського народу через обраних ними представників і створені ними інституції. Це є наша позиція", - додав Гейл.

Нагадаємо, посол США Марі Йованович під час інформаційного марафону "Діалоги в часі" заявила, що Задля цілісності антикорупційних інституцій має бути замінений Спеціальний антикорупційний прокурор.