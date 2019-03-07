США поддерживают заявление Йованович об увольнении Холодницкого

"Посол Йованович представляет в Украине президента Соединенных Штатов, и США поддерживают ее заявления. Я не вижу необходимости комментировать, что именно имелось в виду в заявлении Посла - она имела в виду то, что сказала. Но как визитер из Вашингтона, я несколько расширяю свой ответ. Мы хотим того же, чего хочет украинский народ - так, как это было четко выражено во время Революции достоинства", - сказал представитель Госдепа.

Он напомнил, что украинский народ еще во время Революции Достоинства заявил, хочет иметь выбор и сделать его в пользу прозрачности, отчетности и современного эффективного корпоративного управления в Украине.

"Очень важно, чтобы институты в Украине возглавлялись людьми, которые отданы таким ценностям. Особенно институты, созданные для того, чтобы вводить и следить за соблюдением этих правил. Но в конечном итоге это выбор украинского народа через избранных ими представителей и созданные ими учреждения. Это наша позиция", - добавил Гейл.

Напомним, посол США Мари Йованович во время информационного марафона "Диалоги во времени" заявила, что ради целостности антикоррупционных институтов должен быть заменен Специальный антикоррупционный прокурор.