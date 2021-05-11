США підтримують Україну на шляху до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. США підтримують вступ України до НАТО. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила народний депутат від фракції “Слуга народу”, член Комітету з питань нацбезпеки і оборони Ірина Верещук, передає УНН.
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“Останні заяви пана Блінкена (держсекретар США Ентоні Блінкен) і Нуланд (заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нулад) свідчать про те, що США підтримує Україну на шляху до НАТО. І двері для України відкриті. Я зараз цитую пана Блінкена”, — сказала Верещук.
Деталі
Нардеп також розповіла, чого поки не зробила Україна для вступу у НАТО.
"На думку американців, ми не зробили, наприклад, реформу збройних сил. І розділення повноважень між міністром оборони і командувачем ЗСУ. А ще, наприклад, реформа СБУ", — додала вона.
Доповнення
Раніше Верещук прокоментувала візит делегації США в Україну.