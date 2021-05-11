США поддерживают Украину на пути в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. США поддерживают вступление Украины в НАТО. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук, передает УНН.
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"Последние заявления господина Блинкена (госсекретарь США Энтони Блинкен) и Нуланд (заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нулад) свидетельствуют о том, что США поддерживает Украину на пути в НАТО. И двери для Украины открыты. Я сейчас цитирую господина Блинкена", - сказала Верещук.
Детали
Нардеп также рассказала, чего пока не сделала Украина для вступления в НАТО.
"По мнению американцев, мы не сделали, например, реформу вооруженных сил. И разделения полномочий между министром обороны и командующим ВСУ. А еще, например, реформа СБУ", - добавила она.
Дополнение
Ранее Верещук прокомментировала визит делегации США в Украину.