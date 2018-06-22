США підтримують курс реформ України

"Ми маємо високий рівень взаємного діалогу, вже провели змістовні переговори в Міністерстві фінансів і у нас великі сподівання на переговори з вами. Ми підтримуємо ваш уряд на шляху економічних реформ", - сказав Девід Малпас.

Під час розмови сторони торкнулися широкого спектру питань двосторонньої взаємодії і обговорили перебіг співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, передусім Міжнародним валютним фондом.



Як повідомляв УНН, дві найважливіші реформи, які наразі тривають в країні, — перезавантаження державної служби та проведення децентралізації. Про це на 11-му Молодіжному форумі стипендіальних програм сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.