США поддерживают курс реформ Украины

"Мы имеем высокий уровень взаимного диалога, уже провели содержательные переговоры в Министерстве финансов и у нас большие надежды на переговоры с вами. Мы поддерживаем ваше правительство на пути экономических реформ", - сказал Дэвид Малпас.

Во время разговора стороны затронули широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия и обсудили ход сотрудничества с международными финансовыми организациями, прежде всего МВФ.



Как сообщал УНН, две важнейшие реформы, которые сейчас проводятся в стране, - перезагрузка государственной службы и проведения децентрализации. Об этом на 11-м Молодежном форуме стипендиальных программ сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.