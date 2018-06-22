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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 19297 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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США поддерживают курс реформ Украины

США поддерживают курс реформ Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Соединенные Штаты Америки придают высокое значение программам поддержки Украины и разделяют курс и ориентиры реформ, которые проводит украинское правительство. Об этом сказал заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Малпас во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает УНН.

"Мы имеем высокий уровень взаимного диалога, уже провели содержательные переговоры в Министерстве финансов и у нас большие надежды на переговоры с вами. Мы поддерживаем ваше правительство на пути экономических реформ", - сказал Дэвид Малпас.

Во время разговора стороны затронули широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия и обсудили ход сотрудничества с международными финансовыми организациями, прежде всего МВФ.

Как сообщал УНН, две важнейшие реформы, которые сейчас проводятся в стране, - перезагрузка государственной службы и проведения децентрализации. Об этом на 11-м Молодежном форуме стипендиальных программ сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Украинские Национальные Новости

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