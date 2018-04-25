США підтримали домовленості Молдови і невизнаного Придністров'я по транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сполучені Штати підтримали у вівторок домовленості між Молдовою і невизнаним Придністров’ям, згідно з якими автомобілісти з лівого берега Дністра зможуть виїжджати за кордон. Про це йдеться в поширеній письмовій заяві начальника прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт, інформує УНН.
“Сполучені Штати підтримують всеосяжне врегулювання придністровського конфлікту, і ми вітаємо досягнуту на цьому тижні угоду, яка дозволить транспортним засобам з Придністров’я на законних підставах подорожувати за межі Молдови”, — йдеться в документі.
Дипломат підкреслила, що врегулювання конфлікту “повинно грунтуватися на суверенітеті і територіальній цілісності Молдови зі спеціальним статусом для Придністров’я в межах міжнародно визнаних кордонів Молдови”.
Як повідомляв УНН, Сполучені Штати закликали у вівторок всі сторони у Вірменії до конструктивного діалогу і забезпечення мирного переходу влади у країні в рамках закону.