США поддержали договоренности Молдовы и непризнанного Приднестровья по транспорту
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Соединенные Штаты поддержали во вторник договоренности между Молдовой и непризнанным Приднестровьем, согласно которым автомобилисты с левого берега Днестра смогут выезжать за границу. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт, информирует УНН.
“Соединенные Штаты поддерживают всеобъемлющее урегулирование приднестровского конфликта, и мы приветствуем достигнутое на этой неделе соглашение, которое позволит транспортным средствам из Приднестровья на законных основаниях путешествовать за пределы Молдовы”, — говорится в документе.
Дипломат подчеркнула, что урегулирование конфликта “должно основываться на суверенитете и территориальной целостности Молдовы со специальным статусом для Приднестровья в пределах международно признанных границ Молдовы”.
Как сообщал УНН, Соединенные Штаты призвали во вторник все стороны в Армении к конструктивному диалогу и обеспечения мирного перехода власти в стране в рамках закона.