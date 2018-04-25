США поддержали договоренности Молдовы и непризнанного Приднестровья по транспорту

“Соединенные Штаты поддерживают всеобъемлющее урегулирование приднестровского конфликта, и мы приветствуем достигнутое на этой неделе соглашение, которое позволит транспортным средствам из Приднестровья на законных основаниях путешествовать за пределы Молдовы”, — говорится в документе.

Дипломат подчеркнула, что урегулирование конфликта “должно основываться на суверенитете и территориальной целостности Молдовы со специальным статусом для Приднестровья в пределах международно признанных границ Молдовы”.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты призвали во вторник все стороны в Армении к конструктивному диалогу и обеспечения мирного перехода власти в стране в рамках закона.