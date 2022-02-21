США підготували перший пакет санкцій проти російських банків – Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена підготувала перший пакет санкцій проти Росії, який заборонить опрацьовувати транзакції великих російських банків. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела, інформує УНН.
Деталі
Як зазначили, санкції проти Росії застосують у разі її вторгнення в Україну. Вони мають скоротити кореспондентські відносини банків США та РФ, які дають змогу здійснювати міжнародні платежі.
Список банків, які можуть опинитися під санкціями, сформовано не повністю. За даними агентства, з великою ймовірністю обмеження торкнуться ВТБ, Сбербанку, ВЭБ.РФ та Газпромбанку.
Крім того, США введуть санкції проти російських фізичних та юридичних осіб. Вони передбачають заморожування активів та заборону на будь-які транзакції.
Білий дім та Мінфін США відмовилися виданню Reuters надати коментарі.
Нагадаємо
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила, що Росію можуть "відрізати" від фінансових ринків у разі її нападу на Україну.
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.