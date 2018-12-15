США перенесли підвищення мит на китайські товари на 2 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Офіс торгового представника США в п’ятницю переніс на 2 березня заплановане підвищення імпортних мит на китайську продукцію на 200 млрд доларів. Про це повідомило агентство Reuters, передає УНН.
За його даними, дата підвищення мит з 10% до 25% перенесена з 1 січня на 2 березня. Відповідну зміну внесено в Федеральний реєстр США (збірник офіційних документів американського уряду). Цей захід не торкнеться товарів з категорії “технології”, на які вже діють мита в 25%.
14 грудня агентство Bloomberg повідомляло, що адміністрація США відкладе підвищення імпортних мит на китайську продукцію до 1 березня наступного року. Раніше Мінкомерції КНР заявило, що переговори з США про усунення торгово-економічних протиріч просуваються успішно, Китай очікує від них позитивних результатів.
Як повідомляв УНН, Трамп заявив, що Китай погодився скоротити мита на імпорт американських автомобілів.