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США передало закарпатським прикордонникам комплекси радіаційного контролю на 60 млн грн

США передало закарпатським прикордонникам комплекси радіаційного контролю на 60 млн грн

Київ • УНН

 • 6885 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 5 грудня. УНН. Міністерство енергетики США передало Мукачівському прикордонному загону новітні комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів вартістю близько 60 млн грн. Про це УНН повідомила речниця Мукачівського загону Леся Федорова.

“У межах виконання спільного міжурядового проекту „Виявлення та припинення ядерної контрабанди“ Міністерство енергетики США передало прикордонникам комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів „TSA“, які встановлено у чотирьох пунктах пропуску. Дані комплекси забезпечуватимуть цілодобовий радіаційний контроль осіб, транспортних засобів та іншого майна. Вартість такого обладнання становить близько 60 мільйонів гривень”, — розповіла Л.Федорова.

Комплекси радіаційного контролю вже встановили і перевірили у роботі. Відтепер вони цілодобово функціонуватимуть у пунктах пропуску “Косино”, “Дзвінкове”, “Вилок”, що на кордоні з Угорщиною, та “Солотвино” — на кордоні з Румунією.

За словами Л. Федорової, відтепер усі пункти пропуску, які контролює Мукачівський прикордонний загін, оснащені відповідними засобами радіаційного контролю.

Нагадаємо, 23 листопада прикордонники затримали чоловіка, який незаконно проникнувши до зони відчуження, збирав там радіоактивний метал.

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