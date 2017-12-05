США передало закарпатским пограничникам комплексы радиационного контроля на 60 млн грн

“В рамках выполнения совместного межправительственного проекта „Выявление и пресечение ядерной контрабанды“ Министерство энергетики США передало пограничникам комплексы автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов „TSA“, которые установлены в четырех пунктах пропуска. Данные комплексы будут обеспечивать круглосуточный радиационный контроль лиц, транспортных средств и другого имущества. Стоимость такого оборудования составляет около 60 млн грн”, — рассказала Л.Федорова.

Комплексы радиационного контроля уже установили и проверили в работе. Отныне они будут круглосуточно функционировать в пунктах пропуска “Косино”, “Дзвонковое”, “Вилок” на границе с Венгрией, и “Солотвино” — на границе с Румынией.

По словам Л.Федоровой, отныне все пункты пропуска, которые контролирует Мукачевский пограничный отряд, оснащенные соответствующими средствами радиационного контроля.

Напомним, 23 ноября пограничники задержали мужчину, который незаконно проникнув в зону отчуждения, собирал там радиоактивный металл.