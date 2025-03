США передадуть 190 протимінних автомобілів українським захисникам

Цитата

“Пишаюся тим, що стою поруч із виконуючим обов’язки заступника держсекретаря США Нуландом і моїми @StateDept колегами, щоб відзначити передачу прикордонникам і поліції України перших автомобілів протимінного захисту від засідки (MRAP), наданих США”, — написала посол США в соцмережі Х.

Proud to stand with Acting Deputy Secretary Nuland @UnderSecStateP and my @StateDept colleagues to mark the delivery of the first U.S.-provided Mine Resistant Ambush Protection (MRAP) vehicles to Ukraine's border guards and police. The United States will give 190 MRAPs to enable… pic.twitter.com/fwAUCOYlTL

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) September 7, 2023

Деталі

Автомобілі протимінного захисту від засідки або коротко MRAP США вже почали передавати Україні. На думку Бріджит Брінк, ці машини дадуть змогу українським правоохоронцям захищати мирних жителів — особливо тих, хто знаходиться поблизу лінії фронту.

Нагадаємо

Нещодавно Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з українськими прикордонниками. Захисники кордонів продемонстрували американському гостю екіпірування, озброєння та техніку, що вони використовують під час несення служби. Крім того, Держсекретар побачив уламки збитих ворожих дронів та трофеї, що були захоплені у противника.