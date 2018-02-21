США оцінили збитки російському експорту від санкцій у понад 3 млрд доларів

"Ми раді, що деякі країни припинили закупівлі деяких російських матеріалів і товарів. За нашими оцінками, йдеться про понад 3 мільярди доларів - ми змогли зупинити ці транзакції. Припинення таких угод, по суті, є покаранням. Чому? Тому що це означає, що в російську скарбницю йде менше грошей. Таким чином, це вважається частиною того, що ми вважаємо успішними діями із залучення Росії до відповідальності", - зазначила вона.

З її слів, держдепартамент США розіслав депеші в американські дипломатичні установи по всьому світу, доручивши їм обговорити новий закон з урядами країн, де вони перебувають.

"Пояснюючи цим країнами, ось, з чим ви можете зіткнутися, якщо компанії будуть залучені в такі види діяльності, які перевищать якийсь пороговий рівень, які позитивно могли б вплинути на оборонний сектор Росії і розвідку та інші аналогічні сектори", - сказала Х.Нойєрт.

За її словами, в уряду США є сотні людей у ​​всьому світі, які ведуть щоденну роботу щодо санкцій не лише в держдепартаменті, але також і в міністерстві фінансів та інших відомствах.

"Я знаю, що ви всі хочете побачити результати за ніч. Поки у нас немає діяльності, яка підпадає під санкції, але ми щодня працюємо над тим, щоб визначити, чи є щось, що підпадає. Якщо щось станеться, ми введемо санкції проти цих країн, цих осіб і цих організацій. Це те, що ми будемо і далі робити дуже, дуже ретельно", - додала вона.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Д.Трамп визнає, що РФ втручалася у вибори в США.