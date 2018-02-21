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США оцінили збитки російському експорту від санкцій у понад 3 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Сполучені Штати зупинили російські експортні угоди на суму понад 3 мільярди доларів, тим самим покаравши Москву за її втручання на виборах в США в 2016 році, як того вимагає закон про санкції, прийнятий конгресом. Про це заявила представник держдепартаменту США Хізер Нойєрт під час брифінгу, передає УНН.

"Ми раді, що деякі країни припинили закупівлі деяких російських матеріалів і товарів. За нашими оцінками, йдеться про понад 3 мільярди доларів - ми змогли зупинити ці транзакції. Припинення таких угод, по суті, є покаранням. Чому? Тому що це означає, що в російську скарбницю йде менше грошей. Таким чином, це вважається частиною того, що ми вважаємо успішними діями із залучення Росії до відповідальності", - зазначила вона.

З її слів, держдепартамент США розіслав депеші в американські дипломатичні установи по всьому світу, доручивши їм обговорити новий закон з урядами країн, де вони перебувають.

"Пояснюючи цим країнами, ось, з чим ви можете зіткнутися, якщо компанії будуть залучені в такі види діяльності, які перевищать якийсь пороговий рівень, які позитивно могли б вплинути на оборонний сектор Росії і розвідку та інші аналогічні сектори", - сказала Х.Нойєрт.

За її словами, в уряду США є сотні людей у ​​всьому світі, які ведуть щоденну роботу щодо санкцій не лише в держдепартаменті, але також і в міністерстві фінансів та інших відомствах.

"Я знаю, що ви всі хочете побачити результати за ніч. Поки у нас немає діяльності, яка підпадає під санкції, але ми щодня працюємо над тим, щоб визначити, чи є щось, що підпадає. Якщо щось станеться, ми введемо санкції проти цих країн, цих осіб і цих організацій. Це те, що ми будемо і далі робити дуже, дуже ретельно", - додала вона.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Д.Трамп визнає, що РФ втручалася у вибори в США.

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