США оценили ущерб российскому экспорту от санкций в более чем 3 млрд долларов

"Мы рады, что некоторые страны прекратили закупки некоторых российских материалов и товаров. По нашим оценкам, речь идет о свыше 3 миллиардах долларов - мы смогли остановить эти транзакции. Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием. Почему? Потому что это означает, что в российскую казну идет меньше денег. Таким образом, это считается частью того, что мы считаем успешными действиями по привлечению России к ответственности", - отметила она.

С ее слов, госдепартамент США разослал депеши в американские дипломатические учреждения по всему миру, поручив им обсудить новый закон с правительствами стран, где они находятся.

"Объясняя этим странам, вот, с чем вы можете столкнуться, если компании будут вовлечены в такие виды деятельности, которые превысят некий пороговый уровень, которые положительно могли бы повлиять на оборонный сектор России и разведку и другие аналогичные сектора", - сказала Х.Нойерт.

По ее словам, у правительства США есть сотни людей во всем мире, которые ведут ежедневную работу по санкциям не только в госдепартаменте, но также и в министерстве финансов и других ведомствах.

"Я знаю, что вы все хотите увидеть результаты за ночь. Пока у нас нет подпадающей под санкции деятельности, но мы каждый день работаем над тем, чтобы определить, есть ли что-то, что подпадает. Если что-то произойдет, мы введем санкции против этих стран, этих лиц и этих организаций. Это то, что мы будем и дальше делать очень, очень тщательно", - добавила она.

Напомним, в Белом доме заявили, что Д.Трамп признает, что РФ вмешивалась в выборы в США.