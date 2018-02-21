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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68549 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 84353 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 87085 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109048 просмотра

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США оценили ущерб российскому экспорту от санкций в более чем 3 млрд долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Соединенные Штаты остановили российские экспортные сделки на сумму более 3 миллиардов долларов, тем самым наказав Москву за ее вмешательство на выборах в США в 2016 году, как того требует закон о санкциях, принятый конгрессом. Об этом заявила представитель госдепартамента США Хизер Нойерт на брифинге, передает УНН.

"Мы рады, что некоторые страны прекратили закупки некоторых российских материалов и товаров. По нашим оценкам, речь идет о свыше 3 миллиардах долларов - мы смогли остановить эти транзакции. Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием. Почему? Потому что это означает, что в российскую казну идет меньше денег. Таким образом, это считается частью того, что мы считаем успешными действиями по привлечению России к ответственности", - отметила она.

С ее слов, госдепартамент США разослал депеши в американские дипломатические учреждения по всему миру, поручив им обсудить новый закон с правительствами стран, где они находятся.

"Объясняя этим странам, вот, с чем вы можете столкнуться, если компании будут вовлечены в такие виды деятельности, которые превысят некий пороговый уровень, которые положительно могли бы повлиять на оборонный сектор России и разведку и другие аналогичные сектора", - сказала Х.Нойерт.

По ее словам, у правительства США есть сотни людей во всем мире, которые ведут ежедневную работу по санкциям не только в госдепартаменте, но также и в министерстве финансов и других ведомствах.

"Я знаю, что вы все хотите увидеть результаты за ночь. Пока у нас нет подпадающей под санкции деятельности, но мы каждый день работаем над тем, чтобы определить, есть ли что-то, что подпадает. Если что-то произойдет, мы введем санкции против этих стран, этих лиц и этих организаций. Это то, что мы будем и дальше делать очень, очень тщательно", - добавила она.

Напомним, в Белом доме заявили, что Д.Трамп признает, что РФ вмешивалась в выборы в США.

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