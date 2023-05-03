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США не отримували завчасного попередження від України про атаку безпілотників на кремль - CNN

США не отримували завчасного попередження від України про атаку безпілотників на кремль - CNN

Київ • УНН

 • 1203873 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Сполучені Штати не отримували попередження про ймовірну атаку безпілотників на кремль, яка, за твердженням росії, була замахом на путіна, що Україна категорично заперечує, інформує УНН.

Цитата

«Хоч би що трапилося, завчасного попередження не було», - сказав представник США CNN, додавши, що влада все ще намагається з'ясувати, що саме сталося.

Інший офіційний представник США сказав CNN, що вони ще працюють над оцінкою претензій росії і ще не підтвердили твердження кремля про те, що Україна намагалася вбити путіна.

Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що бачив повідомлення з москви про ймовірний напад українських безпілотників на кремль, але він «не може їх підтвердити».

«Ми просто не знаємо», - сказав Блінкен у середу на заході Washington Post Live.

«Я виніс би все, що виходить з Кремля, з дуже великою сільничкою», - додав він.

«Подивимось, які факти. І справді важко коментувати чи робити припущення щодо цього, не знаючи, які факти», - додав Блінкен.

Раніше

«У нас немає інформації про так звані нічні атаки на кремль», - заявив у середу CNN прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров, відповідаючи на запитання про заяву москви.

«Як уже неодноразово заявляв президент Зеленський, Україна використовує всі засоби, що є в її розпорядженні, для звільнення своєї території, а не для нападу на інші», - додав Никифоров.

росія назвала цей інцидент «терористичним актом», звинувативши Україну у спробі вбивства путіна. За словами Никифорова, це звинувачення краще адресувати москві.

«Теракт - це зруйновані квартали житлових будинків у Дніпрі та Умані, або ракета на гілці Краматорського вокзалу та багато інших трагедій», - сказав він. «Те, що сталося в москві, очевидно, пов'язане з нагнітанням настроїв напередодні 9 травня».

У російських соцмережах поширилися відеоролики, на яких нібито видно вибух безпілотника і дим, що підіймається з боку кремля.

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