США не отримували завчасного попередження від України про атаку безпілотників на кремль - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Сполучені Штати не отримували попередження про ймовірну атаку безпілотників на кремль, яка, за твердженням росії, була замахом на путіна, що Україна категорично заперечує, інформує УНН.
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«Хоч би що трапилося, завчасного попередження не було», - сказав представник США CNN, додавши, що влада все ще намагається з'ясувати, що саме сталося.
Інший офіційний представник США сказав CNN, що вони ще працюють над оцінкою претензій росії і ще не підтвердили твердження кремля про те, що Україна намагалася вбити путіна.
Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що бачив повідомлення з москви про ймовірний напад українських безпілотників на кремль, але він «не може їх підтвердити».
«Ми просто не знаємо», - сказав Блінкен у середу на заході Washington Post Live.
«Я виніс би все, що виходить з Кремля, з дуже великою сільничкою», - додав він.
«Подивимось, які факти. І справді важко коментувати чи робити припущення щодо цього, не знаючи, які факти», - додав Блінкен.
Раніше
«У нас немає інформації про так звані нічні атаки на кремль», - заявив у середу CNN прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров, відповідаючи на запитання про заяву москви.
«Як уже неодноразово заявляв президент Зеленський, Україна використовує всі засоби, що є в її розпорядженні, для звільнення своєї території, а не для нападу на інші», - додав Никифоров.
росія назвала цей інцидент «терористичним актом», звинувативши Україну у спробі вбивства путіна. За словами Никифорова, це звинувачення краще адресувати москві.
«Теракт - це зруйновані квартали житлових будинків у Дніпрі та Умані, або ракета на гілці Краматорського вокзалу та багато інших трагедій», - сказав він. «Те, що сталося в москві, очевидно, пов'язане з нагнітанням настроїв напередодні 9 травня».
У російських соцмережах поширилися відеоролики, на яких нібито видно вибух безпілотника і дим, що підіймається з боку кремля.