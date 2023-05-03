США не отримували завчасного попередження від України про атаку безпілотників на кремль - CNN

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«Хоч би що трапилося, завчасного попередження не було», - сказав представник США CNN, додавши, що влада все ще намагається з'ясувати, що саме сталося.

Інший офіційний представник США сказав CNN, що вони ще працюють над оцінкою претензій росії і ще не підтвердили твердження кремля про те, що Україна намагалася вбити путіна.

Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що бачив повідомлення з москви про ймовірний напад українських безпілотників на кремль, але він «не може їх підтвердити».

«Ми просто не знаємо», - сказав Блінкен у середу на заході Washington Post Live.

«Я виніс би все, що виходить з Кремля, з дуже великою сільничкою», - додав він.

«Подивимось, які факти. І справді важко коментувати чи робити припущення щодо цього, не знаючи, які факти», - додав Блінкен.

Раніше

«У нас немає інформації про так звані нічні атаки на кремль», - заявив у середу CNN прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров, відповідаючи на запитання про заяву москви.

«Як уже неодноразово заявляв президент Зеленський, Україна використовує всі засоби, що є в її розпорядженні, для звільнення своєї території, а не для нападу на інші», - додав Никифоров.

росія назвала цей інцидент «терористичним актом», звинувативши Україну у спробі вбивства путіна. За словами Никифорова, це звинувачення краще адресувати москві.

«Теракт - це зруйновані квартали житлових будинків у Дніпрі та Умані, або ракета на гілці Краматорського вокзалу та багато інших трагедій», - сказав він. «Те, що сталося в москві, очевидно, пов'язане з нагнітанням настроїв напередодні 9 травня».

У російських соцмережах поширилися відеоролики, на яких нібито видно вибух безпілотника і дим, що підіймається з боку кремля.