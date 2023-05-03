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США не получали заблаговременного предупреждения от Украины об атаке беспилотников на кремль - CNN

США не получали заблаговременного предупреждения от Украины об атаке беспилотников на кремль - CNN

Киев • УНН

 • 1203867 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Соединенные Штаты не получали предупреждения о вероятной атаке беспилотников на кремль, которая, по утверждению россии, была покушением на путина, что Украина категорически отрицает, информирует УНН.

Цитата

«Что бы ни случилось, заблаговременного предупреждения не было», - сказал представитель США CNN, добавив, что власти все еще пытаются выяснить, что именно произошло.

Другой официальный представитель США сказал CNN, что они еще работают над оценкой претензий россии и еще не подтвердили утверждения кремля о том, что Украина пыталась убить путина.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что видел сообщения из москвы о вероятном нападении украинских беспилотников на кремль, но он «не может их подтвердить».

«Мы просто не знаем», - сказал Блинкен в среду на мероприятии Washington Post Live.

«Я вынес бы все, что исходит из кремля, с очень большой соломинкой», - добавил он.

«Посмотрим, какие факты. И действительно трудно комментировать или делать предположения по этому поводу, не зная, какие факты», - добавил Блинкен.

Ранее

«У нас нет информации о так называемых ночных атаках на кремль», - заявил в среду CNN пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, отвечая на вопрос о заявлении москвы.

«Как уже неоднократно заявлял президент Зеленский, Украина использует все средства, имеющиеся в ее распоряжении, для освобождения своей территории, а не для нападения на другие», - добавил Никифоров.

россия назвала этот инцидент «террористическим актом», обвинив Украину в попытке убийства путина. По словам Никифорова, это обвинение лучше адресовать москве.

«Теракт - это разрушенные кварталы жилых домов в Днепре и Умани, или ракета на ветке Краматорского вокзала и многие другие трагедии», - сказал он. «То, что произошло в москве, очевидно, связано с нагнетанием настроений накануне 9 мая».

В российских соцсетях распространились видеоролики, на которых якобы виден взрыв беспилотника и дым, поднимающийся со стороны кремля.

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