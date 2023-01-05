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США не мають підтвердження заявам Росії про знищення системи HIMARS в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Білий Дім не може підтвердити заяву Росії про те, що поставлена США система HIMARS, знищена РФ в Україні. Про це на брифінгу заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише УНН з посиланням на The Hill.

США не мають підтвердження заявам Росії про знищення системи HIMARS в Україні

Цитата

“Я бачив заяви Росії про те, що вони нібито завдали удару по системі HIMARS, і у відповідь на це у нас немає інформації, яка підтверджує це повідомлення”, – заявив Кірбі.

Деталі

Кірбі додав, що росіяни раніше вже публікували подібні звіти, припустивши, що це частина дезінформаційної кампанії президента росії володимира путіна.

“Давайте будемо просто гранично ясними тут. Це війна росії проти України. І путін може скільки завгодно заявляти, що це якась боротьба проти Заходу, що це необхідно для його безпеки, що це США воюють проти росії, НАТО проти росії. Ми всі знаємо, що це нісенітниця. росія — це країна, яка обрушила насильство на український народ у масштабі, досить історичному та безпрецедентному. І ми надаємо і продовжуватимемо надавати Україні ті види систем та допомогу, які їм необхідні для самозахисту”, – заявив Кірбі.

Додамо

Міноборони росії у вівторок заявило у своєму звіті, що ракетними та авіаційними ударами, завданими на сході України, було знищено “дві пускові установки для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS американського виробництва”.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російське міністерство оборони знову змінило риторику та формат своїх щоденних зведень про ситуацію на фронті, ймовірно, щоб наповнити інформаційний простір повідомленнями про незначні успіхи та відвернути увагу від значних військових невдач.

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