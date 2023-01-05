У США нет подтверждения заявлениям россии об уничтожении системы HIMARS в Украине

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“Я видел заявления россии о том, что они якобы нанесли удар по системе HIMARS, и в ответ на это у нас нет информации, подтверждающей это сообщение”, – заявил Кирби.

Детали

Кирби добавил, что россияне ранее уже публиковали подобные отчеты, предположив, что это часть дезинформационной кампании президента рф владимира путина.

“Давайте будем просто предельно ясными здесь. Это война россии против Украины. И путин может сколько угодно заявлять, что это какая-то борьба против Запада, что это необходимо для его безопасности, что это США воюют против россии, НАТО против россии. Мы все знаем, что это чушь. россия — это страна, которая обрушила насилие на украинский народ в масштабе, достаточно историческом и беспрецедентном. И мы предоставляем и будем продолжать предоставлять Украине те виды систем и помощь, которые им необходимы для самозащиты”, – заявил Кирби.

Добавим

Минобороны россии во вторник заявило в своем отчете, что ракетными и авиационными ударами, нанесенными на востоке Украины, были уничтожены “две пусковые установки для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства”.

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российское министерство обороны вновь изменило риторику и формат своих ежедневных сводок о ситуации на фронте, вероятно, чтобы наводнить информационное пространство сообщениями о незначительных успехах и отвлечь внимание от значительных военных неудач.