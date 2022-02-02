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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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США не мають ані ракет, ані бойових частин в Україні. Росія має і те, й інше: міністр про відповіді на вимоги Москви про “гарантії”

США не мають ані ракет, ані бойових частин в Україні. Росія має і те, й інше: міністр про відповіді на вимоги Москви про “гарантії”

Київ • УНН

 • 10917 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Україна не заперечує, якщо Росія виведе свої війська з України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних журналістів у середу, відповідаючи на запитання про один з пунктів опублікованих сьогодні відповідей США і НАТО на вимоги Росії про "гарантії безпеки", передає кореспондент УНН.

Цитата

“Хочу зазначити, що якщо у США немає ні ракет в Україні, ні їх бойових частин в Україні, то у Росії є і те, і інше. І якщо ця пропозиція буде прийнята на взаємній основі, це означатиме, що Росія повинна піти", — зазначив міністр.

"Так що ні, у нас немає заперечень проти виведення Росією своїх військ, особового складу і зброї з території України", — додав він.

Контекст

У середу іспанська газета El País опублікувала нібито повні версії відповідей США і НАТО на вимоги РФ про надання так званих "гарантій безпеки".

У них, серед іншого, НАТО і США заявили, що готові виключити довгострокове розміщення в Україні бойових підрозділів і наземних ракетних систем, якщо Москва візьме на себе аналогічні зобов'язання.

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