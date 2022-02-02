США не мають ані ракет, ані бойових частин в Україні. Росія має і те, й інше: міністр про відповіді на вимоги Москви про “гарантії”

Цитата

“Хочу зазначити, що якщо у США немає ні ракет в Україні, ні їх бойових частин в Україні, то у Росії є і те, і інше. І якщо ця пропозиція буде прийнята на взаємній основі, це означатиме, що Росія повинна піти", — зазначив міністр.

"Так що ні, у нас немає заперечень проти виведення Росією своїх військ, особового складу і зброї з території України", — додав він.

Контекст

У середу іспанська газета El País опублікувала нібито повні версії відповідей США і НАТО на вимоги РФ про надання так званих "гарантій безпеки".



У них, серед іншого, НАТО і США заявили, що готові виключити довгострокове розміщення в Україні бойових підрозділів і наземних ракетних систем, якщо Москва візьме на себе аналогічні зобов'язання.