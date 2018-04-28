США не гарантують скасування санкцій проти "Русала" після відходу Дерипаски
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Міністерство фінансів США заявило, що скорочення частки Олега Дерипаски в акціонерному капіталі алюмінієвої компанії “Русал” саме по собі не є підставою для виведення російського металургійного гіганта з-під санкцій. Представник Мінфіну повідомив 27 квітня агентству Reuters, що зміни у власності “Русала” не гарантують припинення штрафних заходів, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Мінфін США “проводить ретельний аналіз фактів і обставин кожного із запитів на виключення з списку санкцій”, наводить агентство слова представника відомства.
Раніше в той же день група компаній En+, що є контролюючим акціонером “Русала”, повідомила, що Дерипаска погодився покинути раду її директорів і готовий скоротити свою частку в ній нижче 50 відсотків в рамках зусиль по взаємодії з управлінням Мінфіну США з контролю за іноземними активами ( OFAC). У свою чергу Мінфін США заявив, що це не є підставою для виведення компанії з-під санкцій.
Раніше, 23 квітня, американський Мінфін допустив пом'якшення санкцій проти "Русала", якщо Олег Дерипаска припинить контролювати компанію.