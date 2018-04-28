США не гарантируют отмены санкций против "Русала" после ухода Дерипаски
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Министерство финансов США заявило, что сокращение доли Олега Дерипаски в акционерном капитале алюминиевой компании “Русал” само по себе не является основанием для вывода российского металлургического гиганта из-под санкций. Представитель Минфина сообщил 27 апреля агентству Reuters, что изменения в собственности “Русала” не гарантируют прекращения штрафных мер, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Минфин США “проводит тщательный анализ фактов и обстоятельств каждого из запросов на исключение из списка санкций”, приводит агентство слова представителя ведомства.
Ранее в тот же день группа компаний En+ (является контролирующим акционером “Русала”), сообщила, что Дерипаска согласился покинуть совет её директоров и готов сократить свою долю в ней ниже 50 процентов в рамках усилий по взаимодействию с управлением Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC). В свою очередь Минфин США заявил, что это не является основанием для вывода компании из-под санкций.
Ранее, 23 апреля, американский Минфин допустил смягчение санкций против “Русала”, если Олег Дерипаска прекратит контролировать компанию.