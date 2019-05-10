США направляють на Близький Схід ЗРК і військово-транспортний корабель як сигнал Ірану

"Ці підрозділи приєднаються до ударної групи ВМС на чолі з авіаносцем Abraham Lincoln і тактичній групі бомбардувальників на Близькому Сході у відповідь на свідчення підвищеної готовності з боку Ірану до проведення наступальних операцій проти сил США та їхніх інтересів", - повідомляється в документі.

Нагадаємо, рішення адміністрації США внести Корпус вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану) в список іноземних терористичних організацій можна розглядати в якості складової частини підготовки правової бази для застосування військової сили проти Ірану, перш за все в Іраку і Сирії. Такі побоювання висловив ряд американських експертів.