США направляють на Близький Схід ЗРК і військово-транспортний корабель як сигнал Ірану

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Сполучені Штати Америки прийняли рішення направити в зону оперативної відповідальності Центрального командування ВС США (СЕНТКОМ), куди входять перш за все Близький Схід і Центральна Азія, батарею зенітних ракетних комплексів Patriot і військово-транспортний корабель USS Arlington. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Пентагону.

"Ці підрозділи приєднаються до ударної групи ВМС на чолі з авіаносцем Abraham Lincoln і тактичній групі бомбардувальників на Близькому Сході у відповідь на свідчення підвищеної готовності з боку Ірану до проведення наступальних операцій проти сил США та їхніх інтересів", - повідомляється в документі.

Нагадаємо, рішення адміністрації США внести Корпус вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану) в список іноземних терористичних організацій можна розглядати в якості складової частини підготовки правової бази для застосування військової сили проти Ірану, перш за все в Іраку і Сирії. Такі побоювання висловив ряд американських експертів.

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