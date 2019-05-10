США направляют на Ближний Восток ЗРК и военно-транспортный корабль как сигнал Ирану
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Соединенные Штаты Америки приняли решение направить в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия, батарею зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
"Эти подразделения присоединятся к ударной группе ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактической группе бомбардировщиков на Ближнем Востоке в ответ на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и их интересов", - сообщается в документе.
Напомним, решение администрации США внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в список иностранных террористических организаций можно рассматривать в качестве составной части подготовки правовой базы для применения военной силы против Ирана, прежде всего в Ираке и Сирии. Такие опасения высказал ряд американских экспертов.