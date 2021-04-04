США: нападник на поліцейських біля Капітолію мав параною і суїцидальні думки - AP

Деталі

За його інформацією, члени сім’ї Гріна розповіли слідству, що помічали появу у 25-річного чоловіка “маячні”. Правоохоронці, намагаючись встановити мотиви Гріна, все більше концентруються на його психічному стані.

Що передувало

Телекомпанія CNN раніше повідомляла, що винуватець інциденту біля Капітолію регулярно писав в соцмережах про те, що стосовно нього проводять операції американські спецслужби, і міг страждати від психічного розладу. За словами джерел телеканалу MSNBC в правоохоронних органах, він також висловлював в Facebook підтримку базованому в Чикаго (штат Іллінойс) руху “Нація ісламу”. Воно було засноване в штаті Мічиган в 1930 році. Представники руху, зокрема, заявляють, що виступають за поширення ісламу, за поліпшення становища афроамериканців. Ряд правозахисних організацій США звинувачували рух в упередженому ставленні до білих, расизмі, антисемітизмі, спотворенні положень ісламу. Вони також підкреслювали, що “Нація ісламу” поширює екстремістські і сепаратистські ідеї, виступає на підтримку переваги темношкірих над білими.

Контекст