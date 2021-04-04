Раніше в п’ятницю підозрюваний збив на автомобілі двох поліцейських на Капітолійському пагорбі в центрі Вашингтона, а потім врізався в огорожу. Після цього він вийшов з машини з ножем в руці і рушив до співробітників правоохоронних органів, ігноруючи їх команди кинути зброю, після чого був застрелений правоохоронцями. Двоє поліцейських отримали поранення і були госпіталізовані, один з них згодом помер.
США: нападник на поліцейських біля Капітолію мав параною і суїцидальні думки - AP
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Ноа Грін, який збив поліцейських біля комплексу будівель Конгресу США, страждав від параної і суїцидальних думок. Про це пише в суботу з посиланням на джерело агентство Associated Press, передає УНН.
Деталі
За його інформацією, члени сім’ї Гріна розповіли слідству, що помічали появу у 25-річного чоловіка “маячні”. Правоохоронці, намагаючись встановити мотиви Гріна, все більше концентруються на його психічному стані.
Що передувало
Телекомпанія CNN раніше повідомляла, що винуватець інциденту біля Капітолію регулярно писав в соцмережах про те, що стосовно нього проводять операції американські спецслужби, і міг страждати від психічного розладу. За словами джерел телеканалу MSNBC в правоохоронних органах, він також висловлював в Facebook підтримку базованому в Чикаго (штат Іллінойс) руху “Нація ісламу”. Воно було засноване в штаті Мічиган в 1930 році. Представники руху, зокрема, заявляють, що виступають за поширення ісламу, за поліпшення становища афроамериканців. Ряд правозахисних організацій США звинувачували рух в упередженому ставленні до білих, расизмі, антисемітизмі, спотворенні положень ісламу. Вони також підкреслювали, що “Нація ісламу” поширює екстремістські і сепаратистські ідеї, виступає на підтримку переваги темношкірих над білими.
Контекст