Ранее в пятницу подозреваемый сбил на автомобиле двух полицейских на Капитолийском холме в центре Вашингтона, а затем врезался в ограждение. После этого он вышел из машины с ножом в руке и двинулся к сотрудникам правоохранительных органов, игнорируя их команды бросить оружие, после чего был застрелен правоохранителями. Двое полицейских получили ранения и были госпитализированы, один из них впоследствии скончался.
США: нападающий на полицейских у Капитолия имел паранойю и суицидальные мысли - AP
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Ноа Грин, сбивший полицейских у комплекса зданий Конгресса США, страдал от паранойи и суицидальных мыслей. Об этом пишет в субботу со ссылкой на источник агентство Associated Press, передает УНН.
Детали
По его информации, члены семьи Грина рассказали следствию, что замечали появление у 25-летнего мужчины “бредовые”. Правоохранители, пытаясь установить мотивы Грина, все больше концентрируются на его психическом состоянии.
Что предшествовало
Телекомпания CNN ранее сообщала, что виновник инцидента у Капитолия регулярно писал в соцсетях о том, что в отношении него проводят операции американские спецслужбы, и мог страдать от психического расстройства. По словам источников телеканала MSNBC в правоохранительных органах, он также выражал в Facebook поддержку основанном в Чикаго (штат Иллинойс) движения “Нация ислама”. Оно было основано в штате Мичиган в 1930 году. Представители движения, в частности, заявляют, что выступают за распространение ислама, за улучшение положения афроамериканцев. Ряд правозащитных организаций США обвиняли движение в предвзятом отношении к белым, расизме, антисемитизме, искажении положений ислама. Они также подчеркивали, что “Нация ислама” распространяет экстремистские и сепаратистские идеи, выступает в поддержку преимущества темнокожих над белыми.
Контекст