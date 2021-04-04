США: нападающий на полицейских у Капитолия имел паранойю и суицидальные мысли - AP

Детали

По его информации, члены семьи Грина рассказали следствию, что замечали появление у 25-летнего мужчины “бредовые”. Правоохранители, пытаясь установить мотивы Грина, все больше концентрируются на его психическом состоянии.

Что предшествовало

Телекомпания CNN ранее сообщала, что виновник инцидента у Капитолия регулярно писал в соцсетях о том, что в отношении него проводят операции американские спецслужбы, и мог страдать от психического расстройства. По словам источников телеканала MSNBC в правоохранительных органах, он также выражал в Facebook поддержку основанном в Чикаго (штат Иллинойс) движения “Нация ислама”. Оно было основано в штате Мичиган в 1930 году. Представители движения, в частности, заявляют, что выступают за распространение ислама, за улучшение положения афроамериканцев. Ряд правозащитных организаций США обвиняли движение в предвзятом отношении к белым, расизме, антисемитизме, искажении положений ислама. Они также подчеркивали, что “Нация ислама” распространяет экстремистские и сепаратистские идеи, выступает в поддержку преимущества темнокожих над белыми.

Контекст