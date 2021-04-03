CNN: винуватець інциденту біля Капітолію вважав, що спецслужби проводять проти нього операції

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Винуватець інциденту у комплексу будівель Конгресу США регулярно писав в соцмережах про те, що стосовно нього проводять операції американські спецслужби, і міг страждати від психічного розладу. Про це повідомив в п'ятницю американський телеканал CNN, передає УНН.

Деталі

За словами джерел телеканалу, 25-річний Ноа Грін розміщував відповідні публікації в Instagram, в тому числі в останні кілька днів. Грін висловлював упевненість в тому, що “його переслідує влада США”. Він також вважав, що “уряд Сполучених Штатів є ворогом номер один для темношкірих”.

Грін писав, що проти нього проводили операції співробітники ФБР і ЦРУ. За версією молодої людини, співробітники спецслужб намагалися його отруїти, а також впливати на його психіку. Як передає телеканал, записи, про які йде мова, свідчать, що Грін міг страждати від психічних розладів.

За словами джерел телеканалу MSNBC в правоохоронних органах, він також висловлював в Facebook підтримку руху “Нація ісламу”, що базується в Чикаго (штат Іллінойс). Воно було засноване в штаті Мічиган в 1930 році. Представники руху, зокрема, заявляють, що виступають за поширення зазначеної релігії, за поліпшення становища афроамериканців. Ряд авторитетних правозахисних організацій США звинувачували рух в упередженому ставленні до білих, расизмі, антисемітизмі, спотворенні положень ісламу. Вони також підкреслювали, що “Нація ісламу” поширює екстремістські і сепаратистські ідеї, виступає на підтримку переваги темношкірих над білими.

Що передувало

Раніше в п’ятницю підозрюваний збив на автомобілі двох поліцейських на Капітолійському пагорбі в центрі Вашингтона, а потім врізався в огорожу. Після цього він вийшов з машини з ножем в руці і рушив до співробітників правоохоронних органів, ігноруючи їх команди кинути зброю, після чого був застрелений правоохоронцями. Двоє поліцейських отримали поранення і були госпіталізовані, один з них згодом помер.

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