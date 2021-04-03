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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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CNN: виновник инцидента у Капитолия считал, что спецслужбы проводят против него операции

CNN: виновник инцидента у Капитолия считал, что спецслужбы проводят против него операции

Киев  •  УНН

 • 13452 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Виновник инцидента у комплекса зданий Конгресса США регулярно писал в соцсетях о том, что в отношении него проводят операции американские спецслужбы, и мог страдать от психического расстройства. Об этом сообщил в пятницу американский телеканал CNN, передает УНН.

Детали

По словам источников телеканала, 25-летний Ноа Грин размещал соответствующие публикации в Instagram, в том числе в последние несколько дней. Грин выражал уверенность в том, что “его преследуют власти США”. Он также считал, что “правительство Соединенных Штатов является врагом номер один для темнокожих”.

Грин писал, что против него проводили операции сотрудники ФБР и ЦРУ. По версии молодого человека, сотрудники спецслужб пытались его отравить, а также влиять на его психику. Как передает телеканал, записи, о которых идет речь, свидетельствуют, что Грин мог страдать от психических расстройств.

По словам источников телеканала MSNBC в правоохранительных органах, он также выражал в Facebook поддержку движения “Нация ислама”, базирующейся в Чикаго (штат Иллинойс). Оно было основано в штате Мичиган в 1930 году. Представители движения, в частности, заявляют, что выступают за распространение указанной религии, за улучшение положения афроамериканцев. Ряд авторитетных правозащитных организаций США обвиняли движение в предвзятом отношении к белым, расизме, антисемитизме, искажении положений ислама. Они также подчеркивали, что “Нация ислама” распространяет экстремистские и сепаратистские идеи, выступает в поддержку преимущества темнокожих над белыми.

Что предшествовало

Ранее в пятницу подозреваемый сбил на автомобиле двух полицейских на Капитолийском холме в центре Вашингтона, а затем врезался в ограждение. После этого он вышел из машины с ножом в руке и двинулся к сотрудникам правоохранительных органов, игнорируя их команды бросить оружие, после чего был застрелен правоохранителями. Двое полицейских получили ранения и были госпитализированы, один из них впоследствии скончался.

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