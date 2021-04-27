США надали ЗСУ допомогу майже на 8 млн доларів

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. США надали Збройним силам України нову безпекову допомогу на 7,85 млн долл. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення посольства США в Україні.

Цитата

“Сполучені Штати продовжують непохитну підтримку ЗCУ шляхом надання безпекової допомоги на суму 7,85 млн. дол. для вдосконалення управління і зв’язку, а також запчастин та агрегатів, медичного обладнання, тактичного спорядження”, — йдеться в повідомленні.

Так, за даними посольства, загалом такої допомоги з 2014 року було на суму понад 2 млрд дол.

Нагадаємо

У Сенаті США підтримали проект закону “Про партнерство з Україною у сфері безпеки”.

Також раніше повідомлялося, що військове керівництво США уважно спостерігає за відведенням військ РФ від українських кордонів.

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