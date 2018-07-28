США нададуть Україні гроші для боротьби з контрабандою

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КИЇВ. 28 липня. УНН. США погодилися відновити програму фінансування для закупівлі технічних засобів митного контролю, які використовуватимуться в пунктах пропуску на державному кордоні України. Про це у інтерв'ю "Голосу Америки" розповів в.о. голови ДФС Мирослав Продан, передає УНН.

"З Держдепартаментом США у нас була достатньо відверта розмова. Ми обговорили можливості поновлення програм фінансування, які з різних причин були зупинені. Насамперед це пов'язано із забезпеченням технічних засобів митного контролю в пунктах пропуску на державному кордоні. Я переконаний це буде достатньо вагомим аргументом і дасть можливість нашим співробітникам ефективніше боротися з контрабандою", - сказав Продан, уточнивши, що США погодилися відновити це фінансування.

За його словами, боротьба з контрабандою є пріоритетним питанням. І це не лише контрабанда через пункти-пропуску на державному кордоні України, а і контрабанда, яка проходить через акваторію морів, те, що заходить через повітряні ворота України.

Очільник ДФС також додав, що українській делегації вдалося зустрітися і провести перемовини не лише з Держдепом США, була зустріч й з представниками МВФ, із колегами з Прикордонно-митної адміністрації та зі Службою внутрішніх доходів США.

"Для підписання відповідної угоди про допомогу між урядом України та США ми отримали відповідні рекомендації. Мова йшла насамперед про створення сприятливих умов для ведення бізнесу, основний акцент був на ІТ-технології, електронні сервіси", - зауважив Продан.

Нагадаємо, з початку року митники порушили 39 справ щодо незаконного переміщення лісоматеріалів на 35 млн грн. 

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