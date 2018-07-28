США предоставят Украине деньги для борьбы с контрабандой
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. США согласились возобновить программу финансирования для приобретения технических средств таможенного контроля, которые будут использоваться в пунктах пропуска на государственной границе Украины. Об этом в интервью “Голосу Америки” рассказал и.о. председателя ГФС Мирослав Продан, передает УНН.
"С Госдепартаментом США у нас был достаточно откровенный разговор. Мы обсудили возможности обновления программ финансирования, которые по разным причинам были остановлены. Прежде всего это связано с обеспечением технических средств таможенного контроля в пунктах пропуска на государственной границе. Я убежден это будет достаточно весомым аргументом и даст возможность нашим сотрудникам эффективнее бороться с контрабандой", - сказал Продан, уточнив, что США согласились возобновить это финансирование.
По его словам, борьба с контрабандой является приоритетным вопросом. И это не только контрабанда через пункты-пропуска на государственной границе Украины, а и контрабанда, которая проходит через акваторию морей, то, что заходит через воздушные ворота Украины.
Глава ГФС также добавил, что украинской делегации удалось встретиться и провести переговоры не только с Госдепом США, была встреча и с представителями МВФ, с коллегами из погранично-таможенной администрации и со Службой внутренних доходов США.
"Для подписания соответствующего соглашения о помощи между правительством Украины и США мы получили соответствующие рекомендации. Речь шла прежде всего о создании благоприятных условий для ведения бизнеса, основной акцент был на ИТ-технологии, электронные сервисы", - отметил Продан.
Напомним, с начала года таможенники возбудили 39 дел по незаконному перемещению лесоматериалов на 35 млн грн.