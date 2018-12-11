Літак США моніторить ситуацію на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат військово-повітряних сил США розпочав політ на Донбасі, поблизу лінії зіткнення з російсько-терористичними військами. Про це повідомляє УНН з посиланням на український мілітарний портал.
"RQ-4B-30 Global Hawk військово-повітряних сил США о 10:30 розпочав здійснення польоту поблизу лінії зіткнення з російсько-терористичними військами на Донбасі", - йдеться у повідомленні.
Безпілотник злетів з авіабази Сігонела в Італії о 7:00. Його бортовий номер 11-2048.
Згодом, через повітряний простір Греції, Болгарії та Румунії увійшов на територію України.
Нагадаємо, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі знову зафіксувала розміщення озброєння та військової техніки окупантів з порушенням лінії відведення важкого озброєння. Зокрема, безпілотник СММ виявив один зенітний ракетний комплекс "Оса" (9K33) біля Заїченко неподалік від Маріуполя.