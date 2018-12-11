Самолет США мониторит ситуацию на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат военно-воздушных США начал полет на Донбассе, вблизи линии соприкосновения с российско-террористическими войсками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинские милитаристский портал.
"RQ-4B-30 Global Hawk военно-воздушных сил США в 10:30 начал осуществление полета вблизи линии соприкосновения с российско-террористическими войсками на Донбассе", - говорится в сообщении.
Беспилотник взлетел с авиабазы Сигонела в Италии в 7:00. Его бортовой номер 11-2048.
Впоследствии, через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии вошел на территорию Украины.
Напомним, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе снова зафиксировала размещения вооружения и военной техники оккупантов с нарушением линии отвода тяжелого вооружения. В частности, беспилотник СММ обнаружил один зенитный ракетный комплекс "Оса" (9K33) у Заиченко неподалеку от Мариуполя.