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Самолет США мониторит ситуацию на Донбассе

Киев • УНН

 • 12343 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат военно-воздушных США начал полет на Донбассе, вблизи линии соприкосновения с российско-террористическими войсками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинские милитаристский портал.

Самолет США мониторит ситуацию на Донбассе

"RQ-4B-30 Global Hawk военно-воздушных сил США в 10:30 начал осуществление полета вблизи линии соприкосновения с российско-террористическими войсками на Донбассе", - говорится в сообщении.

Беспилотник взлетел с авиабазы Сигонела в Италии в 7:00. Его бортовой номер 11-2048.

Впоследствии, через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии вошел на территорию Украины.

Напомним, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе снова зафиксировала размещения вооружения и военной техники оккупантов с нарушением линии отвода тяжелого вооружения. В частности, беспилотник СММ обнаружил один зенитный ракетный комплекс "Оса" (9K33) у Заиченко неподалеку от Мариуполя.

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