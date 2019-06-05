США: ми зацікавлені в наданні військової допомоги новій владі України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Вашингтон, як і раніше, дуже зацікавлений в наданні військової допомоги владі України. Про це генерал-лейтенант Чарльз Хупер, який очолює управління Пентагону з оборонного співробітництва і безпеки, заявив у вівторок, виступаючи в Інституті Брукінгса, передає УНН.
“Ми дуже зацікавлені в сприянні новій владі в Україні, як було і при попередніх, в опорі певній агресії, з якою вони стикаються”, — сказав він.
На поставки військової допомоги Україні, включаючи оборонні озброєння, в 2020 фінансовому році Вашингтон заклав 250 млн доларів. У бюджеті США на 2019 рік на цю мету було виділено 200 млн доларів.
Як повідомляв УНН, на зустрічі Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана зі Старшим радником США з питань реформування ВПК України Дональдом Вінтером говорилось про інтерес України в ефективності і прозорості військово-оборонного комплексу.