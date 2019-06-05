США: ми зацікавлені в наданні військової допомоги новій владі України

КИЇВ. 5 червня. УНН. Вашингтон, як і раніше, дуже зацікавлений в наданні військової допомоги владі України. Про це генерал-лейтенант Чарльз Хупер, який очолює управління Пентагону з оборонного співробітництва і безпеки, заявив у вівторок, виступаючи в Інституті Брукінгса, передає УНН.