США мають намір повернути в Україну викрадену нацистами картину

КИЇВ. 21 березня. УНН. Прокуратура Південного округу американського штату Нью-Йорк має намір повернути в Україну картину, яка була викрадена під час Другої світової війни нацистами з музею в Києві. Про це повідомляється в заяві, опублікованій в четвер на сайті відомства, передає УНН.