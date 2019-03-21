США мають намір повернути в Україну викрадену нацистами картину
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Прокуратура Південного округу американського штату Нью-Йорк має намір повернути в Україну картину, яка була викрадена під час Другої світової війни нацистами з музею в Києві. Про це повідомляється в заяві, опублікованій в четвер на сайті відомства, передає УНН.
Йдеться про картину художника П’єра Луї Гудра, яка, зокрема, відома під наступними назвами: “Сімейний портрет”, “Пара закоханих”, “Закоханий погляд”. За даними американської влади, в 1924 році полотно було передано в Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві, згідно із заповітом колекціонера Василя Шавінского. Приблизно у 1943 році нацисти викрали картину з музею.
Полотно протягом десятиліть вважалося загубленим, проте, як відзначають в прокуратурі, у 2013 році воно увійшло до списку предметів мистецтва на сайті одного з аукціонних будинків в Нью-Йорку. За відомостями його експертів, до цього картина входила до приватних колекцій спочатку в Лондоні, а потім в Массачусетсі. У 1993 році якийсь торговець творами мистецтва купив цю картину в Міссурі і передав аукціонному дому в Нью-Йорку.
Як випливає із заяви, прокуратура і ФБР США домагаються конфіскації полотна і планують повернути його в Україну.
Нагадаємо, посольство України в США разом зі Службою зовнішньої розвідки України у співпраці з ФБР проводять процедуру повернення картини художника Михайла Паніна “Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною”, яка у часи Другої світової війни була втрачена з Дніпропетровського художнього музею та згодом опинилась в США.