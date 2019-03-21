США намерены вернуть в Украину похищенную нацистами картину

Речь идет о картине художника Пьера Луи Гудро, которая, в частности, известна под следующими названиями: “Семейный портрет”, “Пара влюбленных”, “Влюбленный взгляд”. По данным американских властей, в 1924 году полотно было передано в Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве, согласно завещанию коллекционера Василия Шавинского. Примерно в 1943 году нацисты похитили картину из музея.

Полотно течение десятилетий считалось утерянным, однако, как отмечают в прокуратуре, в 2013 году оно вошло в список предметов искусства на сайте одного из аукционных домов в Нью-Йорке. По сведениям его экспертов, к этому картина входила в частных коллекций сначала в Лондоне, а затем в Массачусетсе. В 1993 году некий торговец произведениями искусства купил эту картину в Миссури и передал аукционному дому в Нью-Йорке.

Как следует из заявления, прокуратура и ФБР США добиваются конфискации полотна и планируют вернуть его в Украину.

Напомним, посольство Украины в США вместе со Службой внешней разведки Украины в сотрудничестве с ФБР проводят процедуру возвращения картины художника Михаила Панина “Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной”, которая во время Второй мировой войны была потеряна из Днепропетровского художественного музея и впоследствии оказалась в США.