США куплять велику партію українського зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У найближчі кілька тижнів Сполучені Штати закуплять в України близько 150 000 тонн зерна для майбутнього постачання продовольчої допомоги, заявив голова Світової продовольчої програми в інтерв'ю АР, передає УНН.
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Кінцеві пункти призначення зерна не підтверджені, і обговорення продовжуються, сказав Девід Бізлі.
Бізлі відвідав північну Кенію, яка перебуває в глибокій посусі, яка висушує регіон Африканського Рогу. За даними Всесвітньої продовольчої програми, 22 мільйони людей голодують.
Деякі з найбідніших людей у світі, які не мають достатньої кількості їжі, проживають у північній Кенії. Мільйони голів худоби, які є джерелом добробуту та харчування сімей, загинули під час посухи. Багато водяних насосів вийшли з ладу.
"Я думаю, що існує висока ймовірність оголошення голоду найближчими тижнями", - сказав Бізлі.
За словами Бізлі, довгоочікуваний корабель "швидкої допомоги" з України поставить 23 тисячі тонн зерна, чого достатньо, щоб прогодувати 1,5 мільйона людей повним пайком протягом місяця. Очікується, що він пришвартується в Джибуті 26 чи 27 серпня, а пшеницю передбачається відправити по суші до північної Ефіопії, де мільйони людей у регіонах Тиграй, Афар та Амхара зіткнулися не лише із посухою, а й зі смертельним конфліктом.
Україна була джерелом половини зерна, яке було закуплене минулого року, щоб нагодувати 130 мільйонів голодуючих.