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США купят крупную партию украинского зерна

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. В ближайшие несколько недель Соединенные Штаты закупят у Украины около 150 000 тонн зерна для будущего снабжения продовольственной помощи, заявил глава Всемирной продовольственной программы в интервью АР, передает УНН.

США купят крупную партию украинского зерна

Детали

Конечные пункты назначения зерна не подтверждены, и обсуждения продолжаются, сказал Дэвид Бизли.

Бизли посетил северную Кению, которая находится в глубокой засухе, что высушивает регион Африканского Рога. По данным Всемирной продовольственной программы, 22 миллиона человек голодают.

Некоторые из самых бедных людей в мире, у которых нет достаточного количества пищи, проживают в северной Кении. Миллионы голов скота, являются источником благосостояния и питания семей, погибли во время засухи. Многие водяные насосы вышли из строя.

"Я думаю, что существует высокая вероятность объявления голода в ближайшие недели", - сказал Бизли.

По словам Бизли, долгожданный корабль "скорой помощи" из Украины поставит 23 тысячи тонн зерна, чего достаточно, чтобы прокормить 1,5 миллиона человек полным пайком в течение месяца. Ожидается, что он пришвартуется в Джибуте 26 или 27 августа, а пшеницу отправят по суше в северную Эфиопию, где миллионы людей в регионах Тиграй, Афар и Амхара столкнулись не только с засухой, но и со смертельным конфликтом.

Украина была источником половины зерна, которое было закуплено в прошлом году, чтобы накормить 130 миллионов голодающих.

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