США купят крупную партию украинского зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В ближайшие несколько недель Соединенные Штаты закупят у Украины около 150 000 тонн зерна для будущего снабжения продовольственной помощи, заявил глава Всемирной продовольственной программы в интервью АР, передает УНН.
Детали
Конечные пункты назначения зерна не подтверждены, и обсуждения продолжаются, сказал Дэвид Бизли.
Бизли посетил северную Кению, которая находится в глубокой засухе, что высушивает регион Африканского Рога. По данным Всемирной продовольственной программы, 22 миллиона человек голодают.
Некоторые из самых бедных людей в мире, у которых нет достаточного количества пищи, проживают в северной Кении. Миллионы голов скота, являются источником благосостояния и питания семей, погибли во время засухи. Многие водяные насосы вышли из строя.
"Я думаю, что существует высокая вероятность объявления голода в ближайшие недели", - сказал Бизли.
По словам Бизли, долгожданный корабль "скорой помощи" из Украины поставит 23 тысячи тонн зерна, чего достаточно, чтобы прокормить 1,5 миллиона человек полным пайком в течение месяца. Ожидается, что он пришвартуется в Джибуте 26 или 27 августа, а пшеницу отправят по суше в северную Эфиопию, где миллионы людей в регионах Тиграй, Афар и Амхара столкнулись не только с засухой, но и со смертельным конфликтом.
Украина была источником половины зерна, которое было закуплено в прошлом году, чтобы накормить 130 миллионов голодающих.