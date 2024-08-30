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США хочуть замінити свій найкращий винищувач на літак економ-класу, - The Telegraph

США хочуть замінити свій найкращий винищувач на літак економ-класу, - The Telegraph

Київ • УНН

 • 23383 перегляди

ВПС США відмовились від програми розробки нового важкого винищувача-невидимки шостого покоління. Розглядається варіант заміни F-22 Raptor на менший і легший, але потенційно менш дальній винищувач.

Військово-повітряні сили США у червні публічно відмовилися від свого найгучнішого проекту – 60-мільярдної програми з розробки і будівництва 200 нових важких винищувачів-невидимок шостого покоління для заміни існуючого парку зі 180 винищувачів-невидимок F-22 Raptor п'ятого покоління. Про це пише The Telegraph, передає УНН.

Деталі

винищувач Raptor з'явився у 2000-х роках, але, на відміну від F-35, він був побудований без огляду на витрати. Це був найкращий винищувач, який США, з їхнім неперевершеним досвідом у сфері малопомітності та інших передових технологій, змогли побудувати. З того часу Росія і Китай розробили власні проекти винищувачів п'ятого покоління, але вони, як правило, не вважаються такими ж ефективними. На думку більшості аналітиків, Raptor є найкращим винищувачем у світі. Але це не буде тривати вічно.

"Зараз ВПС США намагаються розробити план польотів на наступні кілька десятиліть – і через потенційні зіткнення з російськими і китайськими військами, можливо, без винищувача наступного покоління Next-Generation Air-Dominance (NGAD) вартістю 300 мільйонів доларів за екземпляр, який планувався на заміну Raptor. Однією з можливих альтернатив є менший і легший винищувач. Але хоча він може бути дешевшим, він, швидше за все, матиме один суттєвий недолік – порівняно малу дальність польоту, що може зробити його марним над безкраїм Тихим океаном", – йдеться у матеріалі.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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