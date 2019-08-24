США і країни АСЕАН проведуть у вересні перші спільні маневри
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. США і десять країн - членів Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) домовилися про проведення перших спільних маневрів на морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
"П'ятиденні навчання почнуться 2 вересня на базі військово-морського флоту Таїланду у провінції Чонбурі", - йдеться в повідомленні посольства США у Бангкоку.
Зазначається, що основна частина маневрів пройде біля узбережжя провінції Камау на півдні В'єтнаму. В ході навчань США направлять в регіон "підозрілі судна", а азійська сторона займатиметься їх пошуком і перевіркою.
Водночас представник міністерства оборони Таїланду наголосив, що час проведення маневрів не пов'язаний із загостренням відносин між США і Китаєм.
Нагадаємо, у Чорному морі перебуває 37 кораблів Чорноморського флоту РФ.