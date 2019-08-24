США и страны АСЕАН проведут в сентябре первые совместные маневры
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. США и десять стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились о проведении первых совместных маневров на море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Пятидневные учения начнутся 2 сентября на базе военно-морского флота Таиланда в провинции Чонбури", - говорится в сообщении посольства США в Бангкоке.
Отмечается, что основная часть маневров пройдет у побережья провинции Камау на юге Вьетнама. В ходе учений США направят в регион "подозрительные суда", а азиатская сторона будет заниматься их поиском и проверкой.
В то же время представитель министерства обороны Таиланда отметил, что время проведения маневров не связано с обострением отношений между США и Китаем.
Напомним, в Черном море находится 37 кораблей Черноморского флота РФ.