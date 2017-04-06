США готові застосувати санкції до Сирії, не чекаючи ООН

“США покладають на режим Башара Асада відповідальність за застосування хімічної зброї в провінції Ідліб”, — йдеться в повідомленні.

Але Н.Хейлі не уточнила, як саме збираються відповісти США.

Також, у свою чергу, президент США Дональд Трамп заявив , заявив, що хімічна атака на мирних жителів в сирійському Ідлібі є “жахливою” і “невимовною”.