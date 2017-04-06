США готові застосувати санкції до Сирії, не чекаючи ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі сказала, що Вашингтон готовий застосувати відповідні заходи в Сирії, не чекаючи рішення Радбезу ООН, передає УНН з посиланням на ВВС.
“США покладають на режим Башара Асада відповідальність за застосування хімічної зброї в провінції Ідліб”, — йдеться в повідомленні.
Але Н.Хейлі не уточнила, як саме збираються відповісти США.
Також, у свою чергу, президент США Дональд Трамп заявив , заявив, що хімічна атака на мирних жителів в сирійському Ідлібі є “жахливою” і “невимовною”.