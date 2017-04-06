США готовы применить санкции к Сирии, не дожидаясь ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сказала, что Вашингтон готов применить соответствующие меры в Сирии, не дожидаясь решения Совбеза ООН, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“США возлагают на режим Башара Асада ответственность за применение химического оружия в провинции Идлиб”, — говорится в сообщении.
Но Н.Хейли не уточнила, как именно собираются ответить США.
Также, в свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил , что химическая атака на мирных жителей в сирийском Идлибе является “ужасной” и “невыразимой”.