США готовы применить санкции к Сирии, не дожидаясь ООН

“США возлагают на режим Башара Асада ответственность за применение химического оружия в провинции Идлиб”, — говорится в сообщении.

Но Н.Хейли не уточнила, как именно собираются ответить США.

Также, в свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил , что химическая атака на мирных жителей в сирийском Идлибе является “ужасной” и “невыразимой”.