США готові обговорювати виведення військ з Корейського півострова
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що США готові обговорювати з союзниками та Північною Кореєю виведення своїх військ з Корейського півострова. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Це частина питань, які ми будемо обговорювати під час переговорів з нашими союзниками у першу чергу і, звичайно, з Північною Кореєю”, — сказав Меттіс.
Глава Пентагону також підкреслив, що в даний час “не треба намагатися пропонувати попередні умови або робити припущення про те, як це повинно відбуватися”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дві Кореї домовилися про денуклеаризацію півострова
Нагадаємо, Північна і Південна Корея заявили, що спільними зусиллями будуть вести переговори з США, а також потенційно з Китаєм щодо офіційного припинення війни 1950-53 років, яка припинилася під час перемир'я, після чого технічно Кореї залишилися в стані війни.