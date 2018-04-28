США готовы обсуждать вывод войск из Корейского полуострова

“Это часть вопросов, которые мы будем обсуждать в ходе переговоров с нашими союзниками в первую очередь и, конечно, с Северной Кореей”, — сказал Маттис.

Глава Пентагона также подчеркнул, что в настоящее время “не надо пытаться предлагать предварительных условий или предположений о том, как это должно происходить”.

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Напомним, Северная и Южная Корея заявили, что совместными усилиями будут вести переговоры с США, а также потенциально с Китаем относительно официального прекращения войны 1950-53 годов, которая прекратилась во время перемирия, после чего технически Кореи остались в состоянии войны.