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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США готовы обсуждать вывод войск из Корейского полуострова

Киев • УНН

 • 9429 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США готовы обсуждать с союзниками и Северной Кореей вывод своих войск из Корейского полуострова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

США готовы обсуждать вывод войск из Корейского полуострова

“Это часть вопросов, которые мы будем обсуждать в ходе переговоров с нашими союзниками в первую очередь и, конечно, с Северной Кореей”, — сказал Маттис.

Глава Пентагона также подчеркнул, что в настоящее время “не надо пытаться предлагать предварительных условий или предположений о том, как это должно происходить”.

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Напомним, Северная и Южная Корея заявили, что совместными усилиями будут вести переговоры с США, а также потенциально с Китаем относительно официального прекращения войны 1950-53 годов, которая прекратилась во время перемирия, после чего технически Кореи остались в состоянии войны.

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