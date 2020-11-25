США дозволило Україні подати звіти про підзвітні рахунки у наступному році

“Служба внутрішніх доходів США листом від 12 листопада повідомила Міністерство фінансів України про перенесення для України строку подання звітів про підзвітні рахунки (за звітні періоди з 2014 до 2019 року) до 30 вересня 2021 року”, — йдеться у повідомленні.

Відтак, фінансові агенти зобов’язані подати до Державної податкової служби України звіти про підзвітні рахунки за 2020 рік та інформацію стосовно звітних періодів із 2014 до 2019 року до 1 вересня 2021 року.

“Перенесення строку подання звітів відбулося після консультацій Міністерства фінансів України зі Службою внутрішніх доходів США, враховуючи труднощі в запровадженні угоди між Урядом України та Урядом США для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США „Про податкові вимоги до іноземних рахунків“ (FATCA) та з урахуванням пандемії COVID-19”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією експерта, Україна не отримає нових траншів Міжнародного валютного фонду ані в 2020-му, ані в 2021 році — їй вони просто не потрібні.