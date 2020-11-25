США дозволило Україні подати звіти про підзвітні рахунки у наступному році
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Служба внутрішніх доходів США повідомила про перенесення для України строку подання звітів про підзвітні рахунки до 30 вересня 2021 року через труднощі угоди між урядами та з урахуванням пандемії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
“Служба внутрішніх доходів США листом від 12 листопада повідомила Міністерство фінансів України про перенесення для України строку подання звітів про підзвітні рахунки (за звітні періоди з 2014 до 2019 року) до 30 вересня 2021 року”, — йдеться у повідомленні.
Відтак, фінансові агенти зобов’язані подати до Державної податкової служби України звіти про підзвітні рахунки за 2020 рік та інформацію стосовно звітних періодів із 2014 до 2019 року до 1 вересня 2021 року.
“Перенесення строку подання звітів відбулося після консультацій Міністерства фінансів України зі Службою внутрішніх доходів США, враховуючи труднощі в запровадженні угоди між Урядом України та Урядом США для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США „Про податкові вимоги до іноземних рахунків“ (FATCA) та з урахуванням пандемії COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за інформацією експерта, Україна не отримає нових траншів Міжнародного валютного фонду ані в 2020-му, ані в 2021 році — їй вони просто не потрібні.