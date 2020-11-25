США позволило Украине подать отчеты о подотчетных счетах в следующем году
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Служба внутренних доходов США сообщила о переносе для Украины срока представления отчетов о подотчетных счетах до 30 сентября 2021 из-за трудностей соглашения между правительствами и с учетом пандемии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Служба внутренних доходов США письмом от 12 ноября сообщила Министерству финансов Украины о переносе для Украины срока представления отчетов о подотчетных счетах (за отчетные периоды с 2014 до 2019 года) до 30 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.
Следовательно, финансовые агенты обязаны подать в Государственную налоговую службу Украины отчеты о подотчетных счетах 2020 года и информацию об отчетных периодах с 2014 до 2019 года до 1 сентября 2021 года.
"Перенос срока представления отчетов произошел после консультаций Министерства финансов Украины со Службой внутренних доходов США, учитывая трудности во внедрении соглашения между Правительством Украины и Правительством США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA) и с учетом пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.
Напомним, по информации эксперта, Украина не получит новых траншей Международного валютного фонда ни в 2020-м, ни в 2021 году - ей они просто не нужны.