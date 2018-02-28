США додали до санкційного списку осередки "ІД" у шести країнах світу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох осіб та семи організацій, розташованих в Африці та Азії,що мають зв’язки з терористичною організацією “Ісламська Держава”. Таке рішення було оприлюднене у вівторок, 27 лютого, на сайті відомства, передає УНН.
До списку осіб, що потрапили під санкції, входять Абу Мусаб аль-Барнаві з Нігерії та Махад Моалім з Сомалі. Організації зі списку розташовані у Республіці Бангладеш, в Єгипті, на Філіппінах, у Сомалі, Нігерії та Тунісі.
Нагадаємо, міністр фінансів США Стівен Мнучін під час виступу в Каліфорнійському університеті у Лос-Анджелесі повідомив, що Вашингтон введе нові обмежувальні заходи проти Москви протягом 30 днів.