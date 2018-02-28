США добавили к санкционному списку ячейки "ИГ" в шести странах мира
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Министерство финансов США ввело санкции против двух человек и семи организаций, расположенных в Африке и Азии, которые имеют связи с террористической организацией "Исламское Государство". Такое решение было обнародовано во вторник, 27 февраля, на сайте ведомства, передает УНН.
В список лиц, попавших под санкции, входят Абу Мусаб аль-Барнав из Нигерии и Махад Моалим с Сомали. Организации из списка расположенные в Республике Бангладеш, в Египте, на Филиппинах, в Сомали, Нигерии и Тунисе.
Напомним, министр финансов США Стивен Мнучин во время выступления в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе сообщил, что Вашингтон введет новые ограничительные меры против Москвы в течение 30 дней.