США добавили к санкционному списку ячейки "ИГ" в шести странах мира

В список лиц, попавших под санкции, входят Абу Мусаб аль-Барнав из Нигерии и Махад Моалим с Сомали. Организации из списка расположенные в Республике Бангладеш, в Египте, на Филиппинах, в Сомали, Нигерии и Тунисе.

Напомним, министр финансов США Стивен Мнучин во время выступления в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе сообщил, что Вашингтон введет новые ограничительные меры против Москвы в течение 30 дней.