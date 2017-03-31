США більше не вважатимуть пріоритетом усунення від влади Б.Асада
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Політика США щодо Сирії більше не спрямована на усунення від влади президента Башара Асада. Про це заявили держсекретар Сполучених Штатів Рекс Тіллерсон та постійний представник Вашингтона в ООН Ніккі Хейлі, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Виступаючи перед журналістами в Анкарі, Р.Тіллерсон сказав, що “статус президента Асада в довгостроковій перспективі визначать самі сирійці”.
“Йдеться про зміну пріоритетів, і наш пріоритет більше не передбачає фокусування на усуненні Асада”, — заявила, у свою чергу, Н.Хейлі.
За її словами, хоча адміністрація Дональда Трампа і вважає Б.Асада “перешкодою” для досягнення миру в Сирії, вона все ж не займає щодо нього таку радикальну позицію, як Барак Обама.
Н.Хейлі зазначила, що Вашингтон займеться пошуком довгострокового політичного рішення щодо врегулювання сирійського конфлікту разом із Туреччиною та іншими державами регіону. При цьому США намагатимуться обмежити вплив Ірану.
Нагадаємо, у кінці січня ЗМІ повідомляли про те, що президент Сирії був госпіталізований з ішемічним інсультом.